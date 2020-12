Elio e Le Storie Tese hanno inciso una nuova canzone

Nuova uscita di Elio e le Storie Tese, dopo lo scioglimento a Barolo nel giugno 2018, che ha chiuso il tour d'addio del gruppo seguito alla partecipazione al festival di Sanremo. La band in realtà è rimasta attiva, con uscite estemporanee ma non troppo: "La Tv delle Ragazze" nel 2018, una canzone-inno Serie A di Pallavolo Femminile, poi un podcast e un concerto di beneficenza fissato per il 2021 insieme al Cesvi. Più recentemente li si è visti in TV come testimonial per uno spot di una catena di grande distribuzione, per il Black Friday.

Non sorprende più di tanto quindi che gli Elii siano tornati in studio, per un'altra buona causa: sostenere la raccolta differenziata. La nuova canzone si intitola "Vecchio cartone" (una citazione di "Vecchio scarpone", il brano portato da Gino Latilla e Giorgio Consolini a Saremo nel '53) e sostiene la campagna "Carta canta" di Comieco per il corretto smaltimento della carta. Ecco la canzone: