Playlist di Natale: Natale italiano

Italians do it better? E chi può dirlo? Una cosa è certa: gli italiani non restano a guardare. Certo, magari non avremo crooner all'altezza di un Michael Bublé o hit alla stregua di "All I want for Christmas is you", che continua ancora a macinare numeri sulle piattaforme in streaming e su YouTube (e che ha fatto di Mariah Carey un'icona, finendo quasi per divorare la sua intera carriera). Questo è il Natale italiano (a questo indirizzo trovate tutte le playlist natalizione che Rockol ha preparato per voi). Buon ascolto!

"...e così viene Natale" Adelmo e i suoi Sorapis"Christmas with the yours" Elio e le Storie Tese"Canzone per Natale" Morgan"Adeste fideles" Giuni Russo"E' Natale" Mina"Tu scendi dalle stelle" Ivan Cattaneo"Biglietto d'auguri" Pierangelo Bertoli"Piccola lettera di Natale" Enrico Ruggeri"Notte di Natale" Claudio Baglioni"Astro del ciel" Laura Pausini