I Radiohead hanno annunciato tra le righe ai fan un nuovo album?

"Spero che siate al sicuro e che non siate troppo spaventati o annoiati. E spero che prima o poi riusciremo ad essere parte del fare musica e che il piacere del fare musica, ascoltarla, non importa se in un concerto, in una chiesa o a casa con gli amici non si perda in questo anno desolante": lo scrive, parlando a nome di tutti i Radiohead, Johnny Greenwood, in una lettera di Natale per i fan.

Il chitarrista della band di "Creep" ha scritto alcuni pensieri che sono stati fatti recapitare ai fan via email. Nel testo, il musicista riflette su quello che Liam Gallagher ha definito "un anno un po' Radiohead", bizzarro e pieno di colpi di scena, e fa sapere che in questi mesi Thom Yorke e soci non si sono comunque fermati: "È stato un anno di musica (e amicizia) esclusivamente via cavo e spero che non ci siamo abituati a questo". E cita lo scrittore fantascientifico statunitense Ray Bradbury: "Ho dimenticato il titolo della storia. Ma parlava di ologrammi: le persone fisiche diventano un'eccezione in questo mondo futuro". Tra le righe, sembra alludere a un nuovo album dei Radiohead nel cassetto.

D'altronde lo scorso ottobre era stato lo stesso Thom Yorke, ospite della Festa del Cinema di Roma, a rivelare di essere al lavoro su nuova musica, d'intesa proprio con Greenwood: "Poche settimane fa mia figlia, 16enne, mi ha chiesto di vedere un film insieme e la scelta è ricaduta proprio su 'Taxi driver'. È stata una rivelazione. Sono rimasto sconcertato perché io in questo momento in studio di registrazione sto cercando di fare esattamente quello che è stato già fatto negli Anni '70. Ho alzato il telefono per parlarne con Johnny. È evidente nelle musiche di 'Taxi driver' l'influenza di Charles Mingus, anche se non sappiamo se Hermann si ispirò effettivamente a Mingus. Quello che mi interessa in questo momento è cercare di capire come riappropriarsi di certe sonorità in altri contesti".

L'ultimo album dei Radiohead è "A moon shaped pool", spedito nei negozi nel 2016. Yorke negli ultimi tempi si è dedicato alla sua carriera solista, tra la colonna sonora del remake di "Suspiria" e l'album "Anima".