Concerti: due appuntamenti dal vivo per Irama nel 2021

Il 25enne cantautore e rapper che risponde al nome di Irama, annuncia che tornerà ad esibirsi dal vivo nel 2021. Sono due gli appuntamenti che lo riguardano: il 9 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 27 ottobre al Mediolanum Forum di Assago, nell'immediato hinterland milanese.

I biglietti sono disponibili in prevendita a partire da lunedì 21 dicembre sul sito di Ticketone, mentre a partire dalle ore 11.00 di sabato 26 dicembre negli abituali punti vendita.

Sarà un 2021 particolarmente interessante quello che si preannuncia per Irama, infatti il prossimo mese di marzo parteciperà per la terza volta al festival di Sanremo. Sul palco del Teatro Ariston presenterà il brano “La genesi del tuo colore”.

Questo quanto ha dichiarato Filippo Maria Fanti, questo il suo nome, sulla sua prossima partecipazione alla più importante manifestazione canora italiana:

“Sono orgoglioso di tornare sul palco dell’Ariston con "La genesi del tuo colore" un brano che rappresenta, per me, un inno alla vita. La vita ha, secondo me, un legame molto forte con la sofferenza. A volte, nei momenti di sofferenza, quando rischiamo di perdere tutto, nasce qualcosa dentro di noi che fa scoppiare il colore e fa tornare a scorrere la vita. Il colore per me rappresenta la vita, con le sue tante e diverse sfumature che scorrono dentro di noi come il sangue nelle vene. A volte sembra che la vita voglia giocare con noi, sembra voler decidere la nostra sorte e suonare le nostre corde facendoci sentire inermi davanti all'esistenza, ed è proprio in quei momenti che nasce qualcosa dentro di noi che riesce a fare esplodere il colore che fa tornare a scorrere la vita”.