Morgan ha disertato la conferenza stampa del Premio Tenco

"Dov'è Morgan?". Il cantautore brianzolo, finito al centro dei riflettori in questi ultimi giorni a causa della polemica con Amadeus legata alla sua esclusione dalla rosa dei 26 big in gara al Festival di Sanremo 2021 e dalla sua radiazione - in seguito agli insulti rivolti al conduttore e direttore artistico della manifestazione - dalla giuria di Sanremo Giovani, avrebbe dovuto partecipare questa mattina alla conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2020 del Premio Tenco (tra gli ospiti anche Brunori Sas, Tosca e Paolo Jannacci, tra i vincitori delle Targhe 2020). Ma ha dato forfait.

I motivi dell'assenza dell'ex giudice di "X Factor" alla conferenza non sono stati resi noti. Semplicemente, tutti lo aspettano e lui non si presenta. Sergio Staino, il presidente del Club Tenco, che organizza la rassegna, ha a lungo temporeggiato per permettere a Morgan di collegarsi, salvo alla fine rassegnarsi. "Ci sono artisti come Brunori che accompagnano una grande creatività artistica a una saggezza politica e umana e ci sono artisti, come Caravaggio o Morgan, che invece hanno bisogno di una bella dose di follia per poter esprimere tutto quello che hanno dentro. Gli voglio comunque un bene dell'anima", ha commentato alla fine Staino. E Antonio Silva, membro del direttivo del Club e conduttore della rassegna, ha aggiunto: "Morgan sta alla canzone come Caravaggio sta alla pittura. Fossi Morgan farei i salti di gioia".



Morgan sarà però tra gli ospiti dell'edizione 2020 della cerimonia di consegna delle Targhe Tenco, il premio organizzato dallo stesso Club. La rassegna, a causa dell'emergenza coronavirus, quest'anno non si svolgerà fisicamente al Teatro Ariston di Sanremo, ma è stata ripensata come uno speciale - registrato sempre nella città dei fiori - che sarà trasmesso su Rai3 lunedì 28 dicembre alle 21.30.