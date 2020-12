Concerti: Slipknot dal vivo in Italia nel luglio 2021

E' stata annunciata l’unica data italiana degli Slipknot. La band statunitense tornerà ad esibirsi in Italia il 27 luglio 2021 al Castello Scaligero di Villafranca Verona, nell'ambito della rassegna Villafranca Festival.

Per la prevendita dei biglietti gli iscritti a MyLiveNation avranno accesso alla pre-sale a partire dalle ore 10.00 di martedì 22 dicembre. La vendita generale dei biglietti invece partirà dalle ore 11.00 di mercoledì 23 dicembre 2020 su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati.

L'ultimo album pubblicato dagli Slipknot è "We Are Not Your Kind" (leggi qui la recensione) è uscito nell'agosto del 2019.