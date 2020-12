Manovra, ok dalla Commissione Bilancio alla Camera: esenzioni per il settore dello spettacolo

Nella serata di ieri, domenica 20 dicembre, la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha votato i correttivi presentati alla prossima legge finanziaria: tra gli emendamenti ai quali è stato concesso il via libera figura anche quello che prevede l’esenzione della prima rata Imu per il comparto turistico e quello dello spettacolo. Il testo approvato sarà sottoposto all’esame della Camera domani, martedì 22 dicembre.

In tema di provvedimenti a sostegno della filiera creativa da parte del governo lo scorso 16 dicembre era intervenuta la FIMI, esprimendo soddisfazione per l’estensione del tax credit da 200mila euro nel triennio a 800mila dal 2021 inclusa nel Decreto Ristori. Contestualmente un’altra associazione di categoria di discografici, PMI, aveva osservato in tono critico come nonostante l’istituzione di un Tavolo Permanente dello Spettacolo da parte del MiBACT le risorse a oggi stanziate per il comparto rappresentino solo l’1,4% del totale del Recovery Fund.