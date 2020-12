I 10 migliori album dell'anno per la redazione di Kerrang

Anche la redazione della rivista britannica Kerrang, magazine devoto al rock dai toni più duri che sfociano nell'heavy metal, si è riunita per votare i migliori album 50 album del 2020. Più sotto riportiamo le prime dieci posizioni della classifica del meglio che, a dire di Kerrang, ha rappresentato il meglio dell'anno.

10. Emma Ruth Rundle & Thou – "May Our Chambers Be Full"

9. Machine Gun Kelly – "Tickets To My Downfall"

8. Svalbard – "When I Die, Will I Get Better?"

7. Loathe – "I Let It In And It Took Everything"

6. Pearl Jam – "Gigaton"

5. Enter Shikari – "Nothing Is True & Everything Is Possible"

4. Ghostemane – "Anti-Icon"

3. Deftones – "Ohms"

2. Biffy Clyro – "A Celebration Of Endings"

1. Code Orange – "Underneath"