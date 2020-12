I 10 migliori album dell'anno, a parere del Guardian

Con l'approssimarsi della conclusione dell'anno le redazioni musicali delle varie testate si riuniscono per stilare la classifica con il meglio di quanto pubblicato negli ultimi dodici mesi, che siano album o canzoni. Non si esenta da questa consuetudine il quotidiano britannico The Guardian che ha indicato a favore dei propri lettori l'elenco dei, a parer loro, migliori cinquanta album del 2020. Qui a seguire ne riportiamo la Top Ten.

10 - Moses Sumney – "Græ"

9 - Taylor Swift – "Folklore"

8 - J Hus – "Big Conspiracy"

7 - Haim – "Women in Music Pt III"

6 - Waxahatchee – "Saint Cloud"

5 - Sault – "Untitled (Black Is)"

4 - Perfume Genius – "Set My Heart on Fire Immediately"

3 - Rina Sawayama – "Sawayama"

2 - Dua Lipa – "Future Nostalgia"

1 - Fiona Apple – "Fetch the Bolt Cutters"