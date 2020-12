Steve Hackett: ascolta la nuova "Mdina (The Walled City)"

Steve Hackett ha reso disponibile in streaming il nuovo singolo "Mdina (The Walled City)". Il brano è tratto dal suo prossimo album acustico solista, "Under A Mediterranean Sky", che verrà pubblicato da InsideOut Music il prossimo 21 gennaio. È il primo album acustico del 70enne chitarrista britannico dal 2008, quando pubblicò "Tribute".

Di "Mdina (The Walled City)" Hackett dice:

"Al centro del Mediterraneo, Malta è sempre stata un crocevia, un campo di battaglia e un crogiolo culturale. Sia il suo tumulto che la sua bellezza sono custoditi all'interno dei bastioni della sua città murata, Mdina, e celebrati in questa canzone."

Al disco, la cui composizione è stata ispirata dai viaggi dell'ex Genesis con la moglie Jo sulle varie sponde del Mediterraneo, hanno collaborato anche John Hackett – fratello di Steve Hackett - Rob Townsend, Malik Mansurov, Arsen Petrosyan e Christine Townsend. Tutti i brani sono stati prodotti da Steve Hackett e Roger King.

Sull'album il chitarrista già componente dei Genesis:

"Mi sono divertito molto a fare questo album, a vederlo prendere forma e sono molto soddisfatto del risultato. Ne sono molto orgoglioso. La chitarra ha un suono molto individuale ma, nell'ambito di ciò che si può fare con la chitarra con le corde in nylon, ci sono molti toni diversi. Puoi eseguire l'attacco completo, il tipo di salva che ti aspetti dai suonatori di flamenco ma, allo stesso tempo, può anche essere molto delicata, delicata come un'arpa. Sono sfumature in bianco e nero. È emozionante anche suonare insieme a strumenti provenienti da tutto il mondo, oltre a un'ampia gamma di suoni orchestrali".

Tratto dall'album Hackett aveva già pubblicato il video di "Andalusian Heart".