L'improba sfida di Michael Stipe

Lo scorso mese di luglio Michael Stipe aveva rivelato di essere al lavoro su nuove canzoni, ora, in una intervista concessa al magazine Uncut l'ex frontman dei R.E.M. ha dichiarato di essersi dato come sfida quella di scrivere interamente da sé la musica del suo prossimo album solista che, a Dio piacendo, dovrebbe essere pubblicato nel 2021.

Una vera e propria sfida questa per il sessantenne musicista statunitense che, quando militava nella band di Athens, si dedicava unicamente alla parte testuale dei brani lasciando ai compagni l'onere e l'onore di comporre le melodie. L'impegno non è da poco, come dichiara lo stesso Stipe:

"Ciò che possiedo al momento sono 18 brani musicali sui quali sto lavorando. Alcuni sono molto più completi di altri, alcuni hanno i testi, altri no. Ho messo un mucchio di paletti sul mio cammino decidendo di comporre da me molta di questa musica. Prima d'oggi non ho mai scritto musica, ciò sta a significare che devo avere un punto di vista completamente diverso da quello che avevo con i R.E.M... Scrivo cose senza avere alcuna esperienza. Ma è qui che mi emoziono. Non so suonare uno strumento, quindi comporre per me è molto più elettrizzante, perché non so davvero cosa sto facendo. Quindi battere sui sintetizzatori è, per me, un modo semplice per creare."

Stipe, alla età in cui è giunto, non è preoccupato minimamente di ciò che le altre persone possano pensare della sua musica e del suo lavoro.

"Voglio qualcosa che mi faccia sentire come se stessi davvero vivendo l'attimo. All'età di 60 anni, non voglio fare cose facili. In sostanza, posso fare tutto il cazzo che voglio. Sono a quel punto della mia vita in cui non devo accontentare nessuno tranne me stesso."

A luglio Michael Stipe aveva già espresso questo concetto: