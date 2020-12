I 10 migliori album dell'anno, secondo Ultimate Classic Rock

Crediamo si sia tutti d'accordo per quale motivo sarà ricordato sui libri di storia il 2020. Quelli con la esse maiuscola riporteranno della tragica pandemia. Noi, nel nostro piccolo, abbiamo raccontato la musica e i dischi al tempo della pandemia. Ora che il 2020 è agli sgoccioli, in ogni rivista musicale si compilano le classifiche di fine anno per indicare, a parere, di questa o quella redazione, quale siano le canzoni o gli album migliori dell'anno. Queste che trovate più sotto sono le scelte compilate dal sito Ultimate Classic Rock per quanto riguarda i migliori dieci album dell'anno.

10. Jason Isbell and the 400 Unit, "Reunions"

9. Elvis Costello, "Hey Clockface"

8. Ozzy Osbourne, "Ordinary Man"

7. Nine Inch Nails, "Ghosts V: Together,' 'Ghosts VI: Locusts"

6. Pearl Jam, "Gigaton"

5. Bruce Springsteen, "Letter to You"

4. Neil Young, "Homegrown"

3. AC/DC, "Power Up"

2. Paul McCartney, "McCartney III"

1. Bob Dylan, "Rough and Rowdy Ways"