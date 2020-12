Musica e listini: la continua ascesa di Warner Music Group

Non una settimana di montagne russe quella appena trascorsa sui listini per quanto concerne i titoli osservati per l'industria musicale.

Ci eravamo lasciati l'11 dicembre con i balzi di Tencent e Warner: se la prima consolida l'andamento recente (e anche Spotify veleggia intorno alla parità dopo essere molto salita nelle ultime settimane), la seconda non pare intenzionata ad arrestare la sua ascesa, sommando alla crescita del 20% conseguita 7 giorni fa un altro balzo in alto. Restando in ambito discografico, resta positiva anche Vivendi (casa madre di Universal Music Group). Allargando lo sguardo al publishing, inoltre, più o meno lo stesso dicasi per Hipgnosis, che gradualmente raccoglie i frutti della corsa dell'industria sulle acquisizioni di cataloghi a prezzi sempre più importanti (attività nella quale la ex startup di Merck Mercuriadis è specializzata).

Tra le big tech, mentre Apple e Alphabet (Google, YouTube) prendono un po' di respiro, lo shopping natalizio porta bene ad Amazon.

Sull'elettronica di consumo, infine, Sony Corp. sale moderatamente nonostante il ritiro e le controversie intorno a "Cyberpunk 7077"; mentre vola addirittura Sonos.

Di seguito, il dettaglio dei titoli degni di nota in ordine alfabetico.