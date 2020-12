Da Bob Dylan a Dua Lipa: Barack Obama svela le sue canzoni preferite del 2020

L’ex presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama, come da tradizione, ha rivelato le sue canzoni preferite degli ultimi 12 mesi. Dopo aver svelato le liste relativi ai suoi libri e film preferiti in questo 2020 ormai agli sgoccioli, attraverso un post condiviso su Instagram, l’ex inquilino della Casa Bianca ha rivelato i brani che ha più ascoltato quest'anno.

Nel messaggio pubblicato nella serata di oggi - 19 dicembre - su Instagram Obama ha scritto:

“Ecco alcune delle mie canzoni preferite dell'anno. Come al solito, ho ricevuto una preziosa consulenza dal nostro guru della musica di famiglia, Sasha, per mettere insieme questa selezione. Spero che troviate una o due nuove canzoni da ascoltare”.

La playlist di Barack Obama con le sue canzoni preferite del 2020, scelte con l’aiuto della figlia Natasha, detta Sasha, include - tra gli altri - “Goodbye Jimmy Reed” di Bob Dylan, dal più recente album del cantautore di Duluth, “Rough and rowdy ways” (leggi qui la nostra recensione), uscito lo scorso 19 giugno, e “Ghosts” di Bruce Springsteen.

Oltre alla canzone della voce di “Blowin’ in the wind” e al singolo tratto dall’ultimo disco dell’artista del New Jersey, “Letter to you”, la selezione di Obama accoglie anche pezzi di Dua Lipa, come “Levitating” con DaBaby, di Megan Thee Stallion (“Savage remix” con Beyoncé), Travis Scott (“Franchise” con Young Thug e M.I.A.) e Bad Bunny - il cui ultimo lavoro discografico, "El ultimo tour del mondo”, è il primo album interamente cantato in lingua spagnola ad aver conquistato la vetta della classifica di Billboard.