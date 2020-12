U2: guarda Bono e The Edge fare ‘Christmas (Baby Please Come Home)’. Video

Ospiti di una recente puntata dello show televisivo irlandese “Late Late Show”, Bono e The Edge degli U2 hanno suonato una versione acustica del classico natalizio “Christmas (Baby Please Come Home)”, canzone originariamente interpretata da Darlene Love.

Durante la loro performance, il frontman e il chitarrista della formazione di Dublino sono stati accompagnati da Glen Hansard, oltre che da - come riportato dall’Irish Time - Philip Powell, dalla violoncellista Vyvienne Long.

Il brano “Christmas (Baby Please Come Home)” era già stato reintepretato in passato dagli U2, che hanno registrato una propria versione della canzone natalizia durante il sound check di un concerto a Glasgow, parte della tournée a supporto dell’album “The Joshua Tree”. La cover della band irlandese è stata pubblicata nella compilation “A Very Special Christmas”, uscita nel 1987, e successivamente inclusa nel box set “The Complete U2” del 2004.

Oltre a “Christmas (Baby Please Come Home)”, Bono e The Edge hanno eseguito una versione acustica del brano degli U2 “Walk On”, da “All That You Can’t Leave Behind” del 2000 - ripubblicato lo scorso 30 ottobre in una edizione deluxe per i 20 anni del disco.

A margine della partecipazione dei due artisti al “Late Late Show”, il frontman e il chitarrista della formazione irlandese hanno parlato di musica e della donazione da 10 milioni di euro fatta dalla band lo scorso aprile per supportare gli operatori sanitari irlandesi impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus.