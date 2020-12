Jack the Trick, il nuovo singolo è "NASA"

Prima di lui soltanto un altro cittadino del monte Titano era riuscito ad affermarsi come cantante: Little Tony. Come l'indimenticato “ragazzo col ciuffo” (all'anagrafe Antonio Ciacci) scomparso nel 2013, anche Jack the Trick (all'anagrafe Giacomo Tassinari) è targato Repubblica di San Marino. I generi sono diversi: rocker il primo, trapper il secondo. Giacomo ha ventuno anni e ha esordito nel 2019 al Maurizio Costanzo Show con i singoli “CCCNI”, “La mia infanzia” “Invidia”, “Lo sai che reppo”, racconti autobiografici su base hip hop, in cui l'artista rivelava anche come la musica l'avesse aiutato a liberarsi da problematiche e discriminazioni legate a un disturbo neurologico comparso all'età di sei anni: la sindrome di Tourette, una condizione che provoca tic motori e vocali. Della stessa sindrome hanno sofferto molti artisti famosi: da Wolfang Amadeus Mozart ai maestri del jazz Oscar Peterson e Charles Mingus a Billie Eilish. Giacomo Tassinari la combatte con la sua musica, componendo e interpretando: lo stesso pseudonimo Trick associa i termini trap e tic.

Qui di seguito il video del suo nuovo singolo, "NASA".