Bruce Springsteen: esce un cofanetto dedicato al tour con la E Street Band del 1978

Attraverso un post pubblicato sui social, il cantautore del New Jersey ha annunciato l’uscita di un cofanetto in edizione limitata da collezione, composto da 24 dischi, con le registrazioni di otto concerti del tour tenuto da Bruce Springsteen e la E Street Band nel 1978 a supporto dell’album “Darkness on the ddge of town”.

Il box set - come spiegato nel post pubblicato su Instagram e riportato più avanti - uscirà il prossimo 1 febbraio e includerà le registrazioni dei cinque show della tournée di Springsteen con la sua band del 1978 che furono trasmessi in radio. Nello specifico i concerti sono quelli del 7 luglio 1978 al Roxy Theater di Los Angeles, del 9 agosto 1978 all'Agora di Cleveland, del 19 settembre 1978 al Capitol Theatre di Passaic, del 30 settembre al Fox Theatre di Atlanta e del 15 dicembre 1978 alla Winterland Arena di San Francisco. La raccolta, inoltre, proporrà il live tenuto dal Boss e la E Street Band al Summit di Houston (Texas) l’8 dicembre 1978, oltre a quelli del secondo show andato in scena al Capitol Theatre di Passaic, svoltosi il 20 settembre 1978, e del secondo live di San Francisco del 16 dicembre 1978.

Negli ultimi anni, dopo aver aperto i suoi archivi, Bruce Springsteen ha avverato il sogno di molti fan creando nel 2014 il sito live.brucespringsteen.net e pubblicando interi album dei concerti tenuti nel corso della propria carriera dall’artista statunitense, molti dei quali precedentemente diffusi come bootleg non ufficiali come - tra gli altri - lo show del 9 agosto 1978 all'Agora di Cleveland.

Tra quelli inclusi nel cofanetto di prossima uscita, il live del 7 luglio 1978 al Roxy Theater di Los Angeles e quello del 19 settembre 1978 al Capitol Theatre di Passaic - precedentemente diffuso come bootleg dal titolo “Pièce de résistance” - sono stati pubblicati ufficialmente per la prima volta rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Lo show del 15 dicembre 1978 alla Winterland Arena di San Francisco, invece, è uscito ufficialmente nel dicembre del 2019, insieme al live tenuto dal Boss il giorno dopo, il 16 dicembre 1978, inedito fino allo scorso anno.