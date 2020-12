Festival di Sanremo 2021: "campioni" in che senso, scusi?

Dal regolamento del Festival di Sanremo, edizione 2021:

Gli Artisti con le relative canzoni nuove che parteciperanno alla competizione nella sezione CAMPIONI saranno scelti ed invitati - sulla base di insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali - dal Direttore Artistico, che potrà avvalersi della collaborazione della Commissione Musicale, secondo criteri che terranno conto della qualità e originalità delle canzoni, nonché dell’interpretazione e dei requisiti di contemporaneità, fama e valore riconosciuti degli artisti interpreti-esecutori.

Ah, OK. Quindi, par di capire da quel "nonché" - se l'italiano è ancora la lingua sapendo usare la quale mi sono guadagnato il pane per quarantacinque anni - che prima di tutto vengono le canzoni; e quindi una canzone di qualità e originale giustifica anche l'invito di qualcuno che magari gode del requisito di "contemporaneità" (e per forza, essendo attualmente vivente - perché non può alludere alla "contemporaneità" della proposta musicale, dato che sintatticamente si riferisce agli artisti), ma non necessariamente di quelli di fama e valore riconosciuto.

Se è così, bisogna che aspetti di aver ascoltato le canzoni e le interpretazioni.



Da qui in avanti però, come dire, vale tutto. Usato con valore assoluto, certifica la Treccani, "fama" significa "gloria, celebrità". E già su questo punto avrei qualche riserva, se parliamo di alcuni dei "campioni" del Festival 2021. E il "valore riconosciuto", da chi deve essere riconosciuto? Ma ovvio: dalle "visualizzazioni", argomento più utilizzato giovedì sera da Amadeus, insindacabile direttore artistico del Festival 2021, per giustificare l'appartenenza alla categoria "campioni" dei nomi che ha annunciato.



Scherzo, sì, ma neanche tanto.

Quel che è sicuro è che, fino a qualche edizione fa, il Festival di Sanremo fissava precisi requisiti per l'ammissione nella categoria "big", o "campioni". Requisiti anche concreti e misurabili: album pubblicati, dischi venduti, roba solida. E che fino a qualche edizione fa, ma nemmeno tante, alcuni dei "campioni" dell'edizione 2021 non sarebbero stati ammessi neanche nella categoria "giovani".

Ma "cambiano le mode e i tempi", cantava Adriano Celentano in "Torno sui miei passi": ed era il 1968...

Franco Zanetti