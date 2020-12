Sanremo 2021, chi sono le Nuove Proposte

Canzoni su padri che non ci sono più, sull’inadeguatezza, sull’amore e sul senso di rivalsa. Un mix di suoni in cui a prevalere è la canzone d’autore più orientata al pop. Sono otto i ragazzi che compongono la categoria delle Nuove Proposte, che si sfideranno a marzo sul palco dell’Ariston. Alcuni sono nomi già conosciuti, con alle spalle diversi progetti discografici e tour a fianco di big del mondo della musica, altri sono delle new entry. Conosciamoli meglio.

Greta Zuccoli

Ventidue anni, di origine napoletana, ha cominciato a fare musica scrivendo in inglese e "Ogni cosa sa di te", con cui sarà in gara, è una delle sue prime canzoni in italiano. "Un momento di crescita" – dice - ispirato ai cantautori classici che amo, da Endrigo a Tenco a De Andrè”. Porta in dote collaborazioni eccellenti con Diodato e Damien Rice, oltre a un progetto umanitario con Amnesty, perché "la musica è condivisione".

Folcast

Pseudonimo di Daniele Folcarelli, è un cantautore romano classe '92. Studia musica e suona da quando era ragazzo, “ci ho sempre creduto”, sottolinea. A inizio 2020 inizia il lavoro sul suo secondo album, prodotto da Tommaso Colliva. In estate è l'opening act del live di Daniele Silvestri al Festival Suoni di Marca a Treviso. "Scopriti" è una canzone sul fare i conti con la solitudine, “ma anche un inno all'indipendenza, un invito a conoscere se stessi per mostrarsi agli altri per quello che si è veramente”, sottolinea.

Gaudiano

Classe 1991, è nato a Foggia il 3 dicembre. Figlio di una professoressa di Lettere e di un ingegnere, viene iniziato alla musica dal padre che gli regala una chitarra. Interpreta "Polvere da sparo", una canzone dedicata al padre, morto un anno fa: "Per me la musica è stata la salvezza, quello che mi ha aiutato nella sofferenza per la mancanza di mio padre. Ma più in generale, la musica è quello che mi aiuta a mettere in fila, in ordine, quello che mi accade nella vita, quello che sento".

Avincola

Cantautore di 33 anni, è nato a Roma. Il suo percorso si è incrociato con artisti come Riccardo Sinigallia, Freak Antoni (Skiantos), Paolo Giovenchi, Fiorello ed Edoardo De Angelis. È a Sanremo Giovani per la seconda volta. Porta la sua "Goal!", che "parla della voglia di riscatto, dedicata a chi è stato sempre in panchina a guardare gli altri giocare e si ritrova al 90° minuto a entrare in campo e forse anche a poter fare goal".

Wrongonyou

Il pezzo presentato è “Lezioni di volo”, "un volo che ti porta dove non si ha paura di essere se stessi", racconta. Nato nel 1990, il suo vero nome è Marco Zitelli. La sua prima demo si intitola “Hands”, firmata dalla Carosello Records. Ha recitato nel film “Il premio” per il quale ha scritto anche la colonna sonora. Nel 2018 è uscito il disco “Rebirth” mentre l’anno successivo viene pubblicato “Milano parla piano”. Ha aperto cinque tappe dei concerti di Mika tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020.

Davide Shorty

L’artista palermitano, all'anagrafe è Davide Sciortino, ha fatto parte della band Combomastas. Dopo aver vissuto a Londra si è presentato alla nona edizione di X-Factor conquistando un terzo posto. Il suo primo album ufficiale è "Straniero", cui seguono "Terapia di gruppo" e "La soluzione reboot". La sua "Regina" è una canzone d'amore, che parla "di una persona speciale che non sa di esserlo, è l'invito alla persona amata a vedere la regina che è in lei".

Elena Faggi

La diciottenne forlivese, dopo essere stata tra gli otto finalisti di ‘Area Sanremo’, ha sbaragliato centinaia di concorrenti ed è stata la prima selezionata sugli otto cantanti rimasti in gara. Subito dopo la proclamazione si è esibita con la canzone “Che ne so”, quella che presenterà anche all’Ariston. Vicino a Elena c’è il fratello Francesco che ha arrangiato il brano scritto e musicato dalla sorella e l’ha affiancata nella registrazione “fatta in casa”.

Dellai

Dellai è un progetto che parte dalla passione di due fratelli per la musica. Luca e Matteo presentano a Sanremo “Io sono Luca”: “Tutti siamo Luca. Tutti siamo caduti e abbiamo imparato a planare per non cadere ogni volta, ci siamo sentiti sbagliati e non adatti: insomma, abbiamo dovuto tutti fare i conti con una vita che spesso ci ha insegnato che la realtà può essere più dura di quella che potevamo immaginare, e ci ha trovato impreparati, mostrando che la vita è proprio dietro a queste esperienze”.