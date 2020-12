Sanremo 2021: TIM sponsor unico

La telco partecipata da Vivendi e quotata alla Borsa di Milano è per il quinto anno consecutivo sponsor unico del Festival di Sanremo: TIM ha ufficializzato la partnership brandizzando la campagna social del contest riservato agli emergenti - e collegato al concorso canoro - Area Sanremo con un logo “TIM sponsor unico Sanremo 2021”.

Il gruppo guidato dall’amministratore delegato e direttore generale Luigi Gubitosi è il primo marchio a conquistare, da solo, l’onore - e l’onore - di essere il partner della manifestazione musicale più seguita d’Italia: la prima collaborazione con Sanremo TIM la siglò nel 2016, ma in cordata con altri tre brand - Suzuki, Unicredit e Orogel. Prima del 2017, primo anno di sponsorship esclusiva da parte della compagnia di telecomunicazioni, altri importanti gruppi si erano segnalati tra gli sponsor del festival di Sanremo - tra gli altri, FIAT, Volkswagen e Toyota per l’automotive, Vodafone e Wind per le telco, Ferrero e Findus per l’alimentare, Conad per la grande distribuzione e UniCredit per il bancario - ma mai nessuno era mai stato presentato come sponsor unico.