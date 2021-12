Playlist di Natale: "Santa Claus is comin' to town" (prima parte)

Facendo eccezione per i canti tradizionali, quelli ecclesiastici e quelli derivati da brani di musica classica, la canzone di Natale che conta il maggior numero di riesecuzioni registrate e pubblicate su disco non è, sorprendentemente, "White Christmas", scritta da Irving Berlin nel 1942, che conta ad oggi oltre millecinquecento cover.

E' superata da "Have yourself a merry little Christmas", e tallonata da "The Christmas song", "Jingle Bells" e "Winter Wonderland". Ma c'è un'altra canzone natalizia che vanta performance più che significative, se parliamo di cover: ed è "Santa Claus is comin' to town".

Scritta da J. Fred Coots e Haven Gillespie nel 1932, cantata per la prima volta da Eddie Cantor nel giorno di Thanksgiving del 1934, la canzone sta per raggiungere le mille versioni nel mondo. Fra queste, abbiamo scelto le più interessanti, e ve le proponiamo nella prima parte di questa playlist (ne seguiranno altre due).

Harry Reser and His Orchestra (1934, prima versione registrata)



Bing Crosby & Andrews Sisters (1943)



Frank Sinatra (1948)



Pat Boone (1957)



Peggy Lee (1969)



Paul Anka (1960)



Ella Fitzgerald (1960)



Four Seasons (1962)



Crystals con Phil Spector (1963)



Platters (1963)



Beach Boys (1964)



Eddie Fisher (1965)



Supremes (1965)



Jackson 5 (1970)



Fred Astaire (1970)





