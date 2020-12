Paul McCartney: guarda il video di 'Find My Way', primo singolo da 'McCartney III'

Oggi - 18 dicembre - ha visto la luce il nuovo album di inediti di Paul McCartney, “McCartney III” (leggi qui la nostra recensione), scritto, suonato e prodotto quasi interamente dall'ex Beatle, il quale ha iniziato a lavorare sul disco durante il lockdown. Insieme alla pubblicazione dell’ideale terzo capitolo del trittico composto dagli album pubblicati come solista dall'artista britannico nel 1970 e nel 1980, intitolati rispettivamente "McCartney" e "McCartney II”, è stato condiviso il video di "Find My Way”, primo singolo estratto dal successore di "Egypt Station" del 2018.

La clip, riportata di seguito e diretta da Roman Coppola, vede Paul McCartney presso il suo studio privato nel Sussex registrare ogni elemento del brano e offre uno sguardo sul processo creativo del musicista inglese, intento a lavorare e a interpretare il singolo tratto da “McCartney III”.

Poco dopo l’annuncio dell’uscita del suo nuovo album, a margine della prima intervista rilasciata su "McCartney III", McCartney aveva fatto sapere: "Non avevo mai preventivato di fare un 'McCartney III'. Quello che ha in comune questo disco con i due 'McCartney' precedenti è che è nato in un periodo in cui improvvisamente mi sono trovato ad avere tempo. Dopo lo scioglimento dei Beatles di colpo mi sono trovato ad avere tanto tempo e nessun piano per occuparlo, così come dopo lo scioglimento degli Wings. E quando ho del tempo, per me l'ovvia maniera di impiegarlo è scrivere canzoni e registrarle. Dovevamo partire per un tour, a causa del Coronavirus non si è potuto fare, e sono ricaduto nella mia risoluzione abituale: scrivere canzoni e registrarle”.

Lo scorso 16 dicembre, due giorni prima l’arrivo sui mercati del nuovo lavoro discografico dell’ex Beatle, il 78enne artista britannico ha annunciato che prossimamente sarà protagonista di una docu-serie di sei puntate insieme al noto produttore Rick Rubin. Come suggerito dal trailer condiviso in rete, la serie - di cui al momento non sono ancora stati resi noti il titolo e la data di uscita - ripercorrerà la carriera musicale di McCartney, dalla sua prima chitarra e composizione fino al successo con i Fab Four e come solista. Per maggiori informazioni riguardo al progetto, che come riportato da Deadline sarà finanziato da Endeavor Content e sarà prodotto da Film 45 e da Frank Marshall, che - tra le altre cose - ha recentemente diretto il documentario sui Bee Gees, “How Can You Mend A Broken Heart”, il sito di Paul McCartney (a questa pagina) ha suggerito di "tenere gli occhi aperti nel 2021".