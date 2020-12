Classifiche in Francia: SNEP si affida a Official Charts Company

Lo SNEP, associazione di categoria che rappresenta l’industria discografica francese, ha cambiato partner per la compilazione delle chart di vendita: dal prossimo primo gennaio i rilievi sull’andamento del mercato non saranno più affidati a Gfk, la multinazionale tedesca che fornisce alla FIMI i dati per compilare le classifiche di vendita italiane. A prendere il posto del gruppo con sede a Norimberga sarà la Official Charts Company, azienda britannica che stila le classifiche oltremanica controllata dalla British Phonographic Industry, l’associazione di categoria dei discografici inglesi, e dalla Entertainment Retailers Association.

“Lo SNEP ringrazia GfK per il lavoro svolto dal 1994 e accoglie con favore il coinvolgimento dei team che hanno adattato lo strumento a nuove modalità di consumo musicale”, ha fatto sapere, in una nota ufficiale, il Syndicat national de l'édition phonographique: “Tuttavia, nell'ambito di un bando di gara lanciato un anno fa, è stata la proposta dello sfidante britannico a prevalere per migliorare ulteriormente questo strumento, essenziale per i lettori di musica registrata, i produttori, i distributori e le emittenti”.

“Siamo certi che Official Charts Company sarà in grado di portare il suo know-how alle etichette, ma anche ai nostri partner nella distribuzione specializzata, nella grande distribuzione o nelle piattaforme di streaming, senza i quali questo lavoro non sarebbe possibile”, ha dichiarato l’ad di SNEP Alexandre Lasch, al quale ha fatto eco Martin Talbot, amministratore delegato di OCC: “Siamo lieti di aver raggiunto un accordo per realizzare le classifiche ufficiali di vendita in Francia e per produrre i dati per il mercato francese a partire da gennaio 2021. Per il Regno Unito la Francia è uno dei mercati musicali più influenti e importanti al mondo, e deve disporre delle classifiche e dei dati di mercato più rilevanti. Non vediamo l'ora di lavorare con il team SNEP, con le etichette e con i partner per fornire agli artisti francesi strumenti il più efficiente possibile”.