Eminem pubblica a sorpresa il sequel dell’album “Music To Be Murdered By”. Ascolta

Lo scorso gennaio, a sorpresa, Eminem aveva dato alle stampe l’album “Music To Be Murdered By” (leggi qui la nostra recensione). Oggi, 18 dicembre, a distanza di 11 mesi dall’uscita del successore di “Kamikaze” e dopo alcune voci e indizi disseminati in rete - in particolar modo il post condiviso su Instagram dal collaboratore di Marshall Bruce Mathers III, Dem Jointz, con una foto dei progetti su cui il produttore ha lavorato quest'anno - che hanno fatto intuire l’imminente pubblicazione di un seguito dell'undicesimo disco del 48enne rapper di Detroit, ha visto la luce senza preavviso ufficiale, “Music To Be Murdered By - Side B (Deluxe Edition”.

La nuova edizione deluxe del più recente album dato alle stampe da Slim Shady - disponibile su tutte le principali piattaforme digitali - include, oltre alle canzoni di “Music To Be Murdered By”, 16 nuove tracce, tra cui le collaborazioni con Dr. Dre, Ty Dolla $ign, DJ Premier, Skylar Grey, Sly Pyper, MAJ e White Gold

Oltre al disco Eminem - che ha luglio ha collaborato con Kid Cudi per il brano “The Adventures of Moon Man and Slim Shady” - ha condiviso anche il video del brano “Gnat", diretto da Cole Bennett e riportato di seguito:

Ecco la tracklist e la copertina di “Music To Be Murdered By – Side B (Deluxe Edition)”:

01. Alfred (Intro)

02. Black Magic (feat. Skylar Grey)

03. Alfred’s Theme

04. Tone Deaf

05. Book of Rhymes (feat. DJ Premier)

06. Favorite Bitch (feat. Ty Dolla $ign)

07. Guns Blazing (feat. Dr. Dre & Sly Pyper)

08. Gnat

09. Higher

10. These Demons (feat. MAJ)

11. Key – Skit

12. She Loves Me

13. Killer

14. Zeus (feat. White Gold)

15. Thus Far (Interlude)

16. Discombobulated

17. Premonition (Intro)

18. Unaccommodating (feat. Young M.A)

19. You Gon’ Learn (feat. Royce da 5’9″ and White Gold)

20. Alfred (interlude)

21. Those Kinda Nights (feat. Ed Sheeran)

22. In Too Deep

23. Godzilla (feat. Juice WRLD)

24. Darkness

25. Leaving Heaven (featuring Skylar Grey)

26. Yah Yah (feat. Royce da 5’9″, Black Thought, Q-Tip and Denaun)

27. Stepdad (Intro)

28. Stepdad

29. Marsh

30. Never Love Again

31. Little Engine

32. Lock It Up (feat. Anderson .Paak)

33. Farewell

34. No Regrets (feat. Don Toliver)

35. I Will (feat. Kxng Crooked, Royce da 5’9″ and Joell Ortiz)

36. Alfred (Outro)