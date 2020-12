Sanremo 2021, svelate le Nuove Proposte

Sono stati svelati i nomi che comporranno la categoria delle Nuove Proposte e che si sfideranno sul palco dell’Ariston in occasione della prossima edizione del Festival di Sanremo: Greta Zuccoli con “Ogni cosa sa di te”, Folcast con “Scopriti”, Gaudiano con “Polvere da sparo”, Avincola con il brano “Goal!”, Wrongonyou con “Lezioni di volo”, Davide Shorty con “Regina”. Sono i vincitori di Sanremo Giovani. Infine, i due artisti selezionati dalla commissione musicale tra i vincitori di Area Sanremo, completano il gruppo delle otto Nuove Proposte: si tratta di Elena Faggi con “Che ne so” e del duo Dellai, formato dai fratelli gemelli Luca e Matteo che presenteranno “Io sono Luca”. Luca Barbarossa, Beatrice Venezi e Piero Pelù (Morgan è stato escluso dalla giuria all’ultimo) in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, hanno avuto il compito di scegliere sei giovani tra i dieci in gara. Al loro voto si è aggiunto quello popolare del televoto e quello della commissione musicale, capitanata dal direttore artistico Amadeus e formata anche da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.