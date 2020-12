FEM, entrano Sony ATV e Senza Vento srl

Riunita ieri, mercoledì 16 dicembre, in una riunione plenaria del proprio Consiglio Direttivo, la Federazione Editori Musicali ha approvato l’ingresso di Sony ATV, branca editoriale del gruppo Sony, e Senza Vento Srl, società di edizioni controllata dal già frontman dei Timoria Omar Pedrini, come nuovi associati.

“L’ingresso in FEM di una società così importante come Sony ATV, in un momento così delicato come quello che il nostro settore sta vivendo, rafforza la nostra rappresentatività e rende la comunità degli editori musicali più forte e unita”, ha commentato il presidente della Federazione Paolo Franchini: “Allo stesso tempo l’ingresso di Senza Vento, la società di Omar Pedrini, allarga la capacità di Fem di rappresentare le diverse anime dell’editoria musicale. Dalle grandi aziende internazionali e italiane, fino alle realtà più indipendenti e specializzate, l’obiettivo è lo stesso, rafforzare la tutela della proprietà intellettuale, difendere il lavoro degli editori e degli autori e sostenere l’industria culturale del nostro Paese”.