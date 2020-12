Playlist di Natale: Natale Folk/Rock

"It's coming on Christmas/They're cutting down trees/They're putting up reindeer/And singing songs of joy and peace": è l'inizio di una delle canzoni più belle della tradizione cantautorale americana: "River" di Joni Mitchell, dal suo capolavoro "Blue". La cantautrice inizia il brano al piano accennando una melodia natalizia, poi si augura: "Oh, I wish I had a river I could skate away on".

La tradizione folk e cantautorale va a braccetto con quelle delle canzoni di Natale, non solo in brani in dischi che parlano d'altro come quello della Mitchell. E non solo con singoli come la celeberrima "Fairytale of New York", incisa dai Pogues con Kirsty Mac Coll. Ma anche dischi interi e pure particolari, come quello di Bob Dylan, "Christmas in the Heart" (2009), da cui abbiamo scelto l'alcolica "Must be santa". Ma anche la Band, Gordon Lightfoot, gli Everly Brothers, Simon & Garfunkel.

Ecco per voi 10 delle più belle canzoni di natale in chiave folk-rock (ma, se ne preferite un'altro genere: qui tutte le nostre playlist di Natale).

