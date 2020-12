Robbie Williams, la passione per il pesce lo stava uccidendo

Ai microfoni di Radio X il 46enne Robbie Williams ha dichiarato che la sua passione culinaria per il pesce lo ha quasi portato alla morte. L'ex Take That ha iniziato una dieta vegana da quando, nel 2017, un esame del sangue di quelli che si eseguono di pura routine ha rivelato che aveva dei livelli pericolosamente alti di mercurio nel suo corpo. Detto altrimenti e in maniera spiccia, sarebbe potuto "cadere morto".

Questo il racconto, al solito divertente e autoironico, di Robbie Williams: "Mangiavo pesce due volte al giorno, così ho avuto il più alto avvelenamento da mercurio che il dottore aveva mai visto. Sai cosa ho pensato quando l'ho sentito? 'Ho vinto!' È così che funziona il mio ego, 'Ho il più alto... hai detto il più alto? Grazie. 'Ho letteralmente vinto il Mercury Award."

Continua ancora a spiegare aggiungendo altri particolari: "Ho fatto testare il mio tasso di mercurio perché mia moglie è nevrotica e riceve tutto il tempo tutti i tipi di test. Comunque, grazie a Dio, perché sarei potuto cadere morto per avvelenamento da mercurio e arsenico." Come misura correttiva il musicista britannico ha poi rivelato, dopo che gli giunsero i risultati del test, di essersi nutrito "a base vegetale dal giorno successivo".

Cambiando argomento e parlando di musica, Robbie Williams a inizio mese ha annunciato che sta formando una nuova band che però non includerà nessuno dei suoi ex compagni dei Take That. Al momento sta collaborando con una coppia di musicisti e produttori australiani, Flynn Francis e Tim Metcalfe, e ha già lavorato su alcune canzoni che vorrebbe presto pubblicare. Il nome della nuova formazione non è ancora stato svelato.

Una impresa più recente lo ha visto protagonista questa settimana. Per il video del suo singolo natalizio "Can't Stop Christmas", diretto da Dan Massie, il cantante si è travestito da Boris Johnson, mettendo in scena una parodia del primo ministro britannico.