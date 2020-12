Botta e risposta tra Billie Eilish e Michael Bublé

Billie Eilish ha rivelato al microfono di Annie Mac di BBC Radio 1 che a ispirare il suo singolo "My Future" è stato un brano di Michael Bublé.

La cantautrice californiana ha così spiegato come è nata la sua canzone pubblicata lo scorso mese di luglio:

"L'idea è venuta inconsciamente da un video che ho trovato di me stessa di quando avevo, credo, 13 o 14 anni. Il mio Snapchat diceva, 'Quattro anni fa oggi...', e c'era questo mio video, penso a 14 anni, mentre ascoltavo "Just Haven't Met You Yet" di Michael Bublé. E quella canzone, quando avevo quell'età, la ascoltavo giorno e notte solo perché mi dava speranza. In quel periodo ero tutto il tempo molto depressa e triste e quella canzone mi rendeva fiduciosa per il futuro."

Aggiunge ancora Billie:

"L'ho mandato a una mia amica e lei mi ha detto, 'È vero, è triste, ma allo stesso tempo, adoro questo tuo video perché sembra quasi che tu stia parlando alla futura te stessa, del tipo, non ti ho ancora incontrato ma sono entusiasta di conoscerti. E ho pensato, 'È così carino.' Non ci ho nemmeno pensato fino a dopo avere scritto il ritornello, ma sapevo che era nel subconscio. Pensavo solo a quello. Era esattamente quello che sentivo e pensavo e che volevo trasmettere e che volevo dire e che volevo fosse ascoltato".

Michael Bublé, evidentemente stupito dalla storia di Billie, ha replicato per mezzo del suo canale Twitter, scrivendo: "Ehi, Billie Eilish, sono un grande fan. Ho appena ascoltato la tua storia su "Haven’t Met You Yet". La musica è una grande guaritrice e la scrittura mi ha davvero aiutato in alcuni momenti difficili. La tua musica mi ispira e sono davvero colpito che la mia abbia fatto lo stesso per te."

Il fratello e primo collaboratore artistico di Billie Eilish, Finneas, ha risposto al messaggio del crooner canadese con poche, ma chiarissime parole: "Bublé ha parlato".

Nella giornata di ieri è stato condiviso un trailer (che potete vedere qui sotto) di 'The World’s A Little Blurry', il documentario sulla vita di Billie Eilish diretto da R.J. Cutler, che uscirà il prossimo 26 febbraio su Apple TV +.