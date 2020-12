Alesso, accordo editoriale mondiale con Warner Chappell Music

Alessandro Renato Rodolfo Lindblad, in arte - o, meglio, alla consolle - conosciuto come Alesso, svedese di origini italiane considerato uno dei migliori Dj e remixer sul panorama internazionale, ha firmato un accordo editoriale a livello internazionale con Warner Chappell Music, la società di edizioni musicali del gruppo Warner: “Sono entusiasta di unirmi alla famiglia Warner Chappell e non vedo l'ora di lavorare, nei prossimi mesi, su un sacco di nuova musica”, ha fatto sapere l’artista, che è stato definito da Arvid Frisk, Head Of A&R del distaccamento scandinavo della società di edizioni, “unico nel suo genere”.

Classe 1991, madre originaria di Spinazzola, in Puglia, Alesso - ad appena ventun anni - è stato headliner al prestigioso festival inglese Creamfields e “spalla” di Madonna per l’MDNA World Tour: di casa a manifestazione live di altissimo profilo come Coachella, Electric Daisy Carnival, Ultra Music Festival, e Tomorrowland, Lindblad è stato il primo Dj a venire messo sotto contratto con la Def Jam, per la quale nel 2015 ha pubblicato il suo primo - e per il momento unico - album di studio, “Forever”, che in Svezia ha raggiunto un picco in quarta posizione nelle classifiche di vendita.