David Bowie, in uscita una edizione speciale di "Station to Station"

Il prossimo 22 gennaio Parlophone pubblicherà, per celebrare il quarantacinquesimo anniversario dalla sua uscita, una edizione speciale in vinile rosso e bianco che sarà distribuita in modo casuale, dedicata esclusivamente ai negozi indipendenti, del decimo album in studio di David Bowie "Station to Station", disco che venne pubblicato il 23 gennaio 1976.

A quarantacinque anni dalla sua pubblicazione, "Station To Station" è ora visto come un ponte musicale tra il 'plastic soul’ di "Young Americans" del 1975 e l’inizio della sperimentale era berlinese di "Low" del 1977. Il primo singolo dell’album, "Golden Years", ebbe buon successo sia nella vecchia Europa che negli Stati Uniti, ed è uno dei cinque singoli estratti dall’album composto da sei canzoni.

Tracklist:

Lato 1

Station To Station

Golden Years

Word On A Wing

Lato 2

TVC 15

Stay

Wild Is The Wind