Beatport acquisisce Loopmasters

Beatport, il fornitore di servizi e contenuti online dedicato all’elettronica e alla club culture fondato nel 2004 da Jonas Tempel e dal 2017 diretto da Robb McDaniels, ha acquisito per una cifra non resa nota Loopmasters, risorsa digitale di sample e pacchetti di plug-in per i principali software di editing e creazione musicale come Cubase, Logic, Reason e Ableton. Come parte dell’accordo Beatport entrerà in pieno controllo anche delle due sigle di proprietà di Loopmaster, Loopcloud, che offre su abbonamento pacchetti di sample audio, e Plugin Boutique. La direzione delle entità, tuttavia, sarà mantenuta nonostante il passaggio di proprietà: Loopmasters continuerà a essere diretta da Matt Pelling, così come Gareth Halsall resterà alla guida di Plugin Boutique. Entrambi riferiranno a McDaniels, ceo di Beatport, che riguardo l’operazione - definita “strategica” - ha spiegato: “Matt Pelling e l'intero team di Loopmasters hanno creato prodotti straordinari per la comunità dei produttori che semplicemente appartengono al nostro ecosistema. La crescita fenomenale di Plugin Boutique, il principale retailer internazionale di plug-in di strumenti virtuali, e il recente lancio di Loopcloud, un servizio di abbonamento innovativo per il mercato dei campioni, sono una testimonianza del talento del loro team e non potevamo essere più felice di accoglierli nella famiglia Beatport".

“Il mercato globale di soundpack e plug-in è esploso negli ultimi anni, perché sempre più produttori sono in grado di creare canzoni dai loro home studio utilizzando software e strumenti digitali meno costosi”, si legge in una nota ufficiale diffusa da Beatport dopo la conferma dell’acquisizione: “Loopmasters è in una posizione unica per offrire un prodotto d’eccellenza alla vasta comunità di Beatport, che consiste in 36 milioni di visitatori annuali appassionati di Djing e produzione”.