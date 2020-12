La città di Torino dedica una via a Gianmaria Testa

Il comune di Torino ha deciso di intitolare una via della città al cantautore cuneese Gianmaria Testa scomparso il 30 marzo 2016 all'età di 57 anni a causa di un male incurabile. Come riporta la sezione torinese del Corriere della Sera, la via che gli verrà intitolata - di prossima apertura – è quella che da piazza Nizza attraverserà lo Scalo Vallino. Una scelta operata poiché il musicista ha lavorato a lungo come ferroviere, prima di lasciare l'impiego e dedicarsi totalmente alla musica.

L’idea di ricordare Testa in questo modo è stata di un suo amico, il consigliere di Leu Augusto Montaruli che ha dichiarato:

"Ma t’ses fòl? Mi avrebbe detto Gianmaria se solo avesse immaginato che avrei chiesto alla commissione toponomastica di dedicargli una via. Un po’ forse sì, ma gli avrei risposto che non lo facevo per lui, lo facevo per noi. Perché così non perdiamo la memoria che è cosa preziosa. Perché adesso la via c’è. Vicino alla ferrovia. Sarà come dedicarla a una categoria di lavoratori tutti. Perché quella via sarà come la tasca di un qualunque mattino".