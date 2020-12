Paul McCartney, prossimamente una docu-serie con Rick Rubin: trailer

Attraverso un trailer pubblicato sui propri profili social e sul proprio canale YouTube, Paul McCartney ha annunciato che prossimamente sarà protagonista di una docu-serie di sei puntate insieme al noto produttore Rick Rubin. Come si può intuire dalle immagini in bianco e nero del video condiviso in rete dall’ex Beatle, la serie offrirà l’opportunità di uno sguardo dietro le quinte della carriera musicale del 78enne musicista britannico, dalla sua prima chitarra e composizione fino al successo con i Fab Four e come solista.

Come riportato da Deadline, il progetto - di cui al momento non sono ancora stati resi noti il titolo e la data di uscita, e che “segnerà la prima volta in assoluto che i master originali lasciano Abbey Road” - sarà finanziato da Endeavor Content e sarà prodotto da Film 45 e da Frank Marshall, che - tra le altre cose - ha recentemente diretto il documentario sui Bee Gees, “How Can You Mend A Broken Heart”. Per maggiori informazioni riguardo alla docu-serie il sito di Paul McCartney (a questa pagina) suggerisce di "tenere gli occhi aperti nel 2021".

L’annuncio dell’uscita della serie precede di qualche giorno l’arrivo sui mercati del nuovo album di Paul McCartney, “McCartney III” (qui spiegato canzone per canzone), che sarà pubblicato il prossimo 18 dicembre. Il disco, ideale terzo capitolo del trittico composto dagli album pubblicati come solista dall'artista britannico nel 1970 e nel 1980, intitolati rispettivamente "McCartney" e "McCartney II”, è stato scritto, suonato e prodotto quasi interamente dall'ex Beatle, il quale ha iniziato a lavorare sul suo prossimo progetto discografico durante il lockdown.