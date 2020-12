David Bowie rilegge John Lennon e Bob Dylan: esce un vinile di cover mai pubblicate prima

Come annunciato oggi - 16 dicembre - attraverso un post pubblicato sui social dedicati all’artista inglese scomparso il 10 gennaio 2016, il prossimo 8 gennaio, “per celebrare quello che sarebbe stato il 74esimo compleanno di David Bowie”, sarà pubblicato un singolo in vinile da 7 pollici contenente le cover di “Mother” di John Lennon e “Tryin’ to Get to Heaven” di Bob Dylan, mai pubblicate ufficialmente prima, registrate dalla voce di “Heroes”.

La rilettura del brano tratto dall’album “John Lennon/Plastic Ono Band” del 1970 e quella della canzone da “Time Out of Mind” del cantautore di Duluth, non sono nuove ai fan di Bowie, circolando da anni tra i fan in versione pirata. Il disco in vinile con le due cover, che saranno pubblicate anche sulle principali piattaforme digitali, sarà disponibile in edizione limitata da 8147 copie, 1000 delle quali color crema.

Come si legge nel post pubblicato su Facebook, e riportato più sopra, David Bowie ha inciso la propria versione del brano dell’ex Beatle, prodotta dallo stesso musicista inglese insieme a Tony Visconti e Reeves Gabrels (che nella cover del brano di Lennon suonano rispettivamente basso e chitarra, con Andy Newmark alla batteria, Jordan Ruddess al piano e Richard Barone ai cori), tra il 1997 e il 1998 per un tributo a John Lennon che non ha mai visto la luce.

La cover di Bowie del brano di Bob Dylan, prodotta dalla voce di “Rebel Rebel” con Gabrels e Mark Plati, è stata registrata dall’artista britannico nel febbraio del 1998 durante le sessioni di mixaggio dell’album dal vivo “LiveAndWell.com”. La canzone ha visto impegnati David Bowie alla voce, alla chitarra e al sax, Gabrels alla chitarra elettrica e acustica, Plati ai synth, Gail Ann Dorsey al basso e Zach Alford alla batteria.