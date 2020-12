Virgin Records, Jessica Gaibotti lascia: entra Giacomo Vitali (ex Live Nation)

Jessica Gaibotti, da dieci anni nell’organico di EMI e Universal, dove aveva ricoperto fino a questo dicembre il ruolo di Haed of Promotion di Virgin Records, ha lasciato il proprio incarico: “In questi anni abbiamo lavorato tanti, tanti artisti con amore e passione, dedizione e cura maniacale”, ha scritto la Gaibotti in una nota informale inviata a stampa e interlocutori abituale, “Abbiamo festeggiato successi e analizzato fallimenti, siamo stati parte di progetti meravigliosi che difficilmente dimenticherò. (...) Quest’anno mi ha insegnato moltissimo e per questo ho deciso di ripartire dal 1 gennaio da una nuova scrivania e un nuovo pc per mettermi in gioco, mettere sul piatto la mia esperienza, la mia passione e la mia professionalità dentro e fuori questa azienda”.

La Gaibotti, seppure da esterna, continuerà a collaborare con Virgin su artisti italiani - tra gli altri, Anna e Tiromancino - e internazionali: nel team di promozione dell'etichetta è entrato Giacomo Vitali, fino a dicembre 2020 ufficio stampa di Live Nation Italia, che lavorerà con Stefano Fontana ed Eleonora Fusi e riferirà al direttore Mario Sala.