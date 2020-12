Covid e concerti, conclusa la prima fase del test a Barcellona

Sì è conclusa la prima fase dello studio clinico Primacov, test - che ricordate, per certi versi, il progetto tedesco Restart-19 - organizzato per studiare la ripresa delle attività musicali dal vivo in modalità Covid-safe. Lo scorso sabato 12 dicembre, presso la Sala Apolo di Barcellona, 1.042 volontari si sono sottoposti a test rapidi per prendere parte a un concerto senza misure di distanziamento sociale - quindi secondo le modalità in uso prima della pandemia - che ha avuto per protagonisti Unai Muguruza, Renaldo & Clara, Mujeres e Marta Salicrú, oltre a diversi DJ. Il pubblico è stato ammesso in sala dopo essersi sottoposto a un test antigenico rapido, il cui esito viene fornito in circa quindici minuti. Scopo dell’esperimento, hanno fatto sapere gli organizzatori, era appunto “convalidare questo tipo di test come strumento estremamente utile per poter realizzare qualsiasi tipo di evento, musicale o meno, senza distanza sociale”. Agli stessi volontari è stato chiesto di sottoporsi, la prossima domenica 20 dicembre, a un tampone molecolare, in modo da verificare l’eventuale propagazione dell’infezione. Una volta analizzati i dati, gli organizzatori dell’esperimento renderanno noti i risultati, nella prima metà del mese prossimo.

Promosso da Primavera Sound insieme alla Fight AIDS and Infectious Diseases Foundation e al Hospital Universitari Trias i Pujol di Badalona (Barcellona) nell'ambito del progetto Back On Track, Primacov è stato patrocinato da - tra gli altri - Last Tour, Live Nation, Apolo, Brunch-In, Universal Music Group, GTS, Sony Music, Cruïlla, Razzmatazz, BBF, Jägermeister, SGAE, Madness Live, Palau Sant Jordi (BSM), Vampire Studio, Sala Zero, Palm Fest, Ticketmaster, ReCup, The Wild Seeds, Taller de Músics, con il supporto di Ajuntament de Barcelona e Generalitat de Catalunya tramite ICUB e ICEC.