LyricFind e Wixen, trovato l’accordo

Wixen e il provider di testi LyricFind hanno raggiunto un accordo di licenza per i contenuti amministrati dalla società californiana che vanta, nel proprio roster, tanto artisti contemporanei di spicco come Black Keys e Missy Elliot quanto leggende del rock come Doors, Neil Young e Santana: “Sono molto di aver raggiunto un accordo che risolve tutte le precedenti controversie tra le parti e stabilisce una partnership reciprocamente vantaggiosa per il futuro", ha fatto sapere il presidente della società Randall Wixen riguardo il contratto.

Benché non esattamente un colosso - il catalogo amministrato conta poco più di duemila autori - la publishing company con quartier generale a Calabasas, in California, è stato protagonista nel corso del 2019 di una lunga disputa legale che ha coinvolto il gigante dello streaming americano Pandora: lo scontro riguardava appunto dei testi presenti sulla piattaforma, che aveva appunto LyricFind tra i fornitori dei contenuti.

Una marcata accelerazione nella risoluzione della controversia è stata impressa nello scorso luglio dal tribunale della California, che aveva rigettato la causa dopo sei mesi di tentativi di mediazione: Wixen, infatti, pur amministrando le opere oggetto dello scontro, al momento del deposito dell’istanza era in possesso solo di circa 700 dei 2400 delle opere stesse. Particolare, questo, che aveva spinto i giudici a respingere la richiesta senza possibilità di appello.