Ringo Starr, ascolta il primo estratto del nuovo ep

Uscirà il 19 marzo del prossimo anno il nuovo ep di Ringo Starr, intoltato "Zoom In", di cui è stata svelata la tracklist. In attesa dell'uscita del disco, da oggi - 16 dicembre - è già possibile ascoltare un primo estratto: "Here's To The Nights". Proprio recentemente l'ex batterista dei Beatles aveva fatto sapere, con un post su Twitter, di essere impegnato, con grande divertimento, nella realizzazione di un ep di cui oggi abbiamo diverse notizie. Ha fatto anche sapere di essere molto soddisfatto del suo nuovo "bass drum mike" - il suo nuovo microfono per l'amplificazione della grancassa. In pratica si tratta di un microfono realizzato con uno speaker da 5 pollici - in pratica un microfono dinamico con un cono molto grosso. E' una tecnica che qualcuno in passato ha già provato, usando i coni di speaker veri e propri, e che è utile per catturare le frequenze ultra-basse (per le quali, peraltro, esistono già dei microfoni dedicati, quelli a nastro, che però sono un po' troppo delicati per la grancassa). In effetti la Sweetwater ha in produzione il "Moon Mic" già da un paio d'anni, ma evidentemente Ringo lo ha scoperto da poco. Sentiremo il risultato quando uscirà l'annunciato ep.

"Here's To The Nights", disponibile da oggi su tutte le piattaforme e accompagnato da un video che sarà pubblicato il prossimo 18 dicembre, è stato composto da Diane Warren. Ai cori di del primo brano estratto da "Zoom In" di Ringo Starr hanno contribuito Paul McCartney, Joe Walsh, Corinne Bailey Rae, Eric Burton (Black Pumas), Sheryl Crow, Finneas (il fratello di Billie Eilish), Dave Grohl, Ben Harper, Lenny Kravitz, Jenny Lewis, Steve Lukather, Chris Stapleton e Yola.

"Quando Diane mi ha presentato questa canzone, ne ho amato il sentimento", ha dichiarato l'ex Beatle. Ha aggiunto: "Questo è il tipo di canzone che tutti vogliono cantare, ed è stato fantastico il numero di musicisti meravigliosi che si sono uniti al progetto. Volevo che uscisse in tempo per Capodanno perché sembra una buona canzone per concludere un anno difficile. Quindi eccoci alle notti che non ricorderemo e agli amici che non dimenticheremo - e auguro a tutti pace e amore per il 2021".

"Zoom In" è stato registrato nello studio di casa di Ringo Starr tra aprile e ottobre 2020 e ha visto il già batterista dei Fab Four collaborare con - tra gli altri - Jeff Zobar, che ha scritto la traccia "Zoom In, Zoom Out", con il già addetto alle sei corde dei Doors Robby Krieger alla chitarra, durante la pandemia. Al disco ha collaborato anche Sam Hollander, che ha scritto e prodotto “Teach Me To Tango”, di cui ha inviato una traccia quasi completata a Ringo Starr, che ha aggiunto la voce e la batteria. Alle registrazioni dell'ep hanno preso parte Nathan East (basso), Steve Lukather (chitarra), Bruce Sugar (chitarra synth), Benmont Tench (piano), Charlie Bisharat (violino), Jacob Braun (violoncello) e Jim Cox (arrangiamenti e archi synth). L'ex Beatle ha scritto "Waiting For The Tide to Turn" con Bruce Sugar e Tony Chen, e il brano "Not Enough Love In the World" insieme a Steve Lukather e Joseph Williams.

Ecco la trakclist e la copertina di "Zoom In":

1. Here's To The Nights

2. Zoom In Zoom Out

3. Teach Me To Tango

4. Waiting For The Tide To Turn

5. Not Enough Love In The World