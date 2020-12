Carmen Consoli canta "Parole di burro" per celebrare l'album "Stato di necessità": video

La nuova stagione della produzione originale Sky Arte 33 Giri – Italian Masters, realizzata da Except, prosegue con un ascolto di “Stato di necessità” di Carmen Consoli, in onda mercoledì 16 dicembre alle 22.15 (canale 120 e 400 di Sky).

“Stato di Necessità” esce agli inizi del 2000. Carmen Consoli coniuga in questo disco le sonorità più energiche degli anni novanta con nuove ambientazioni armoniche e strumentali. Al mixer, la cantantessa condivide, con il resident Maurizio Biancani, le emozioni, le intuizioni e i miti ai quali si è ispirata per realizzare un album dai profili molto sfaccettati. Esamina e ascolta le parti strumentali di "Parole di Burro", di "Orfeo", della canzone colonna sonora del film omonimo di Gabriele Muccino "L'Ultimo Bacio" e della sanremasca "In bianco e nero". Il giornalista Federico Guglielmi e il discografico e curatore del programma Stefano Senardi integrano il racconto con aneddoti e contestualizzazioni, mentre il polistrumentista Massimo Roccaforte suona, in solo chitarra e mandolino, alcune delle parti che hanno caratterizzato le canzoni esaminate al mixer. Due i live in esclusiva eseguiti da Carmen Consoli e Massimo Roccaforte in versione acustica: "In bianco e nero" e "Parole di burro".

La serie, scritta dall’autore Edoardo Rossi, realizzata da Except con la produzione esecutiva di Maurizio Vassallo, racconta gli album che hanno segnato la storia della musica italiana. Dischi indimenticabili diventati pietre miliari della nostra discografia. Direttamente dagli studi di registrazione per riaprire le bobine con i master originali delle canzoni interpretate e scritte dalle più grandi firme della musica italiana. Un viaggio alla scoperta dei segreti dei più emozionanti dischi di grandi autori: Ligabue, CSI, Alice, Edoardo Bennato, Lucio Battisti, Carmen Consoli, Ornella Vanoni e Pino Daniele. Nelle puntate successive, Ornella Vanoni si immergerà nelle Duemilatrecentouno parole. E infine un ricordo emozionante di Pino Daniele.