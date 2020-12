Soundreeef entra in CISAC

Soundreef ha annunciato il proprio ingresso in CISAC, acronimo di Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs, ente internazionale no profit che protegge e promuove a livello globale gli interessi degli artisti e dei creatori, in qualità di Rights Management Entity: a darne notizia - per mezzo di una nota ufficiale diffusa oggi, mercoledì 16 dicembre - è stata la stessa società di intermediazione fondata e guidata da Davide d’Atri.

“L’ingresso in CISAC - ha fatto sapere la società - rende più capillare la presenza di Soundreef a livello internazionale aprendo nuove importanti possibilità di collaborazione con autori ed editori stranieri”.

Con 232 società affiliate in 121 paesi in tutto il mondo CISAC rappresenta più di 4 milioni di creativi che operano nei campi di musica, audiovisivo, teatro, letteratura ed arti visive. L’ente, fondato nel 1926 e oggi presieduto da Björn Ulvaeus degli Abba - che dal maggio scorso è subentrato come presidente al suo predecessore, il francese Jean-Michel Jarre, ha come mission il rafforzamento e lo sviluppo della sua rete internazionale di società di collecting anche tramite lo scambio di dati tra nazioni, e in generale la promozione di tutele legali per il diritto d’autore.