Joan As Police Woman, esce un album registrato dal vivo in studio a New York

Il 29 gennaio arriva "Live", il nuovo album di Joan As Police Woman e la sua band, registrato dal vivo in studio a New York per documentare il Damned Devotion Tour del 2018. In quest’anno così particolare che ci ha costretti a rallentare o addirittura a fermarci, Joan ha preso parte al nuovo album dei Gorillaz, pubblicato il suo secondo album di cover "Cover Two" e finito di lavorare sul suo "Live album", in uscita su Sweet Police. Registrato dal vivo in studio alla fine del 2018 e mixato durante il lockdown a marzo 2020, in questo nuovo lavoro Joan As Police Woman lo racconta così: “Damned Devotion è stato pubblicato il 14 febbraio del 2018 e noi abbiamo registrato questo live album il 27 novembre dello stesso anno, dopo sei mesi passati in tour. Il primo concerto a Istanbul è stato molto diverso da quello di New York City al nostro ritorno. La musica è un essere vivente e in quanto tale cresce e cambia, riempiendo ogni spazio, proprio come l’acqua. Quest’album rappresenta questa evoluzione. Parker Kindred, Jacob Silver, Eric Lane e io adoriamo suonare insieme. E, se hai avuto occasione di vederci sul palco, lo avrai già capito. Nel tempo si è costruito un rapporto di fiducia e dedizione totale alla musica, ci lasciamo trasportare dalla sua evoluzione naturale. Ogni sera era come percorrere un nuovo sentiero in una foresta incantata".

Poi continua: "Dopo aver dormito un bel po’ a causa del jet lag, ci siamo ritrovati ai Faraway Jazz Studios di Robin Macmillan. Eravamo l’ultima sessione di Robin e abbiamo registrato subito tutti i 17 brani, senza mai fermarci. Nonostante non avessimo il nostro pubblico, abbiamo suonato come se fosse l’ultimo show dell’anno, e in effetti è stato proprio così. Quando, a marzo di quest’anno, ci siamo ritrovati in lockdown, ho pedalato ogni giorno verso Trout Recording per incontrare Adam Sachs, ingegnere del suono, e mixare il disco. Lavorare a questi brani che erano pieni di vita ci ha aiutati molto a superare quel periodo. Sarò per sempre grata ad Adam, per la sua incredibile concentrazione e la sua dedizione alla musica. Mi è stato chiesto più volte di pubblicare un live album. Eccolo”.



TRACKLIST

Wonderful

Warning Bell

Tell Me

Eternal Flame

Damned Devotion

Start of My Heart

What Was It Like To Be You

Valid Jagger

Rely On

I Defy

Steed

Talk About It Later

Silly Me

Run for Love

The Silence

The Magic

Kiss