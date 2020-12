Billie Eilish, ecco il trailer del documentario sulla sua vita. Guarda.

È stato pubblicato il trailer ufficiale di "Billie Eilish: The World's A Little Blurry", il nuovo documentario prodotto da Apple TV+ e con protagonista la cantautrice statunitense già vincitrice dei premi Artist of the Year, Album of the Year e Songwriter of the Year agli Apple Music Awards 2019. Il film, che sarà disponibile globalmente sul servizio streaming di Cupertino a partire dal prossimo 26 febbraio 2021, offre uno sguardo sulla storia di Billie Eilish, dall'infanzia fino al successo come superstar mondiale apprezzata da milioni di fan in tutto il mondo tra palcoscenico, casa e famiglia. Questa la nota di accompagnamento al trailer: "Billie Eilish": The World's A Little Blurry" racconta la vera storia della cantautrice e la sua ascesa alla fama mondiale. Dal regista R.J. Cutler, il documentario offre uno sguardo profondamente intimo sul viaggio di questa straordinaria adolescente, a soli 17 anni, che vive la propria vita sulla strada, sul palco e casa con la sua famiglia, mentre scrive, registra e pubblica il suo album di debutto 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'".

Accompagnata al pianoforte da suo fratello Finneas, recentemente Billie Eilish ha eseguito una cover della natalizia “Silver bells” durante l’evento annuale iHeartRadio Jingle Ball. L’iniziativa, caratterizzata inoltre dalle performance di Doja Cat, Dua Lipa, Harry Styles, Lewis Capaldi, Sam Smith, Shawn Mendes e The Weeknd, ha visto la cantautrice californiana eseguire dal vivo anche suoi brani, come “My future” e “Therefore I am”.A margine dell’evento, durante un’intervista, la voce di “Bad guy” ha parlato dell’ideale seguito di “When we all fall asleep, where do we go?” (leggi qui la nostra recensione) del 2019 - di cui aveva svelato recentemente qualche altro dettaglio in una puntata di “Alt Nation” su SiriusXM. Confermando che la data di uscita del suo secondo album in studio “non è così lontana”.