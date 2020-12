'1 x 100 x 1000000': Rockol e BuzzMyVideos insieme per gli artisti

“1 x 100 x 1000000” è l’iniziativa speciale che Rockol lancia insieme a BuzzMyVideos dedicata alla comunità degli artisti musicali, con l’obiettivo di provare a sostenere in un mese 100 artisti per generare nel tempo un milione di ricavi.

Su YouTube – come bene chiarito e approfondito in un recente panel inserito all’interno della Rockol Bubble durante la Milano Music Week di poche settimane fa – la prima grande criticità per ogni artista, quali che siano la sua caratura e il suo reach, è la capacità di essere scoperto e di permettere così al pubblico di imbattersi nella sua musica, di fruirne e consentirgli di monetizzarla. E’ un meccanismo primario e fondamentale, solo innescando il quale è poi possibile lavorare sulla valorizzazione economica del proprio catalogo video. La cosiddetta discoverability, insomma, non è qualcosa che accade da sé, bensì è la conseguenza dell’attivazione di una serie di buone pratiche tecniche e di ottimizzazione che prevedono competenze specifiche, denaro e tempo da investire. Tradizionalmente, risorse scarse per gli artisti.

BuzzMyVideos ha da tempo lanciato la sua tecnologia di ottimizzazione automatizzata: si tratta di un servizio che ha un valore commerciale minimo di 1000 sterline al mese per i clienti corporate e che consente al cliente di… non fare nulla, lasciando che siano la tecnologia e il team di BuzzMyVideos a fare il lavoro di ottimizzazione preliminare e fondamentale.

“La partnership siglata recentemente da Rockol con BuzzMyVideos per la gestione del nostro canale YouTube ci ha consentito di apprezzare la soluzione e di approfondire il discorso con i nostri amici. A noi è chiaro che il valore del pacchetto tecnologico del nostro partner è congruo, ma non è stato difficile constatare insieme che spesso, purtroppo, resta fuori dalla portata di molti. Di qui l’idea di sostenere a modo nostro la parte della filiera musicale che è uscita più indebolita dalla pandemia con l’iniziativa “1 x 100 x 1000000”, offrendo un pacchetto che unisce visibilità e ricavi prospettici”, ha commentato Giampiero Di Carlo, CEO di Rockol.

“In questo momento cosi’ complesso per l’industria musicale, abbiamo deciso di creare valore nell’ecosistema. Vogliamo raggiungere un obiettivo ambizioso e generare oltre 1 Milione di euro per gli artisti, dai piu’ giovani ai piu’ affermati, senza distinzione. Lo facciamo con grande piacere con gli amici di Rockol che sono sempre in prima linea e hanno l’esperienza, la sensibilità e l’approccio costruttivo che fa la differenza, soprattutto in momenti come questo. Lavoriamo da tempo con i top player globali e sappiamo che c’e’ molto valore da estrarre dal catalogo esistente attraverso azioni scalabili per rendere il contenuto fruibile e ricercabile” , ha aggiunto Paola Marinone, founder e CEO di BuzzMyVideos.

A partire da oggi i primi 100 artisti che aderiranno all’iniziativa accederanno al pacchetto di ottimizzazione di BuzzMyVideos al costo simbolico di € 100 e saranno poi oggetto di playlist video che Rockol promuoverà sui propri canali. L’invito è rivolto a tutti ma, per ovvi motivi di sostenibilità economica e operativa, è riservato a pochi, i più veloci e entusiasti di provare a valorizzare il proprio archivio video.

Aderire è semplice come compilare un rapido modulo online: per accedervi, cliccare qui.