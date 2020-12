Bandcamp: con il Bandcamp Fridays raccolti oltre 40 milioni di dollari. Iniziativa estesa al 2021

Ammonta a oltre 40 milione di dollari il surplus finito nelle tasche degli artisti grazie ai Bandcamp Fridays, iniziativa varata come una tantum lo scorso 20 marzo poi ripetuta ogni primo venerdì del mese che ha visto la piattaforma fondata e diretta da Ethan Diamond rinunciare alle proprie commissioni per aiutare gli autori e i musicisti colpiti dall’emergenza sanitaria: a causa del perdurare della pandemia da Covid-19 - e, di conseguenza, delle misure restrittive anti contagio che proibiscono gli eventi dal vivo - la società ha annunciato altri cinque Bandcamp Friday per il primo gennaio, il 5 febbraio, il 5 marzo, il 2 aprile e il 7 maggio.

Stando a quanto comunicato dall’azienda californiana durante i Bandcamp Fridays il 93% dell’importo delle transazioni finisce direttamente agli artisti, con le uniche commissioni applicate riservati agli operatori di pagamento: gli 800mila fan che hanno aderito all’iniziativa hanno speso complessivamente 40 milioni di dollari, facendo aumentare le vendite sulla piattaforma del 122% su base annua.