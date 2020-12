Il "Buscadero" compie 40 anni: la cover di "Rimmel" di Jaime Michaels

Un giornale di musica che resiste, resiste, resiste (nonostante tutto) è una rarità - in Italia, specialmente. Anche Rockol si unisce quindi agli auguri per i quarant'anni del "Buscadero".



Quest’anno per il lockdown è mancato l’appuntamento con il tradizionale "Buscadero Day", una festa della musica dove si alternano sul palco artisti italiani e stranieri: negli undici anni di festival hanno suonato più di 500 band e ospiti di fama mondiale come Joe Ely, James McMurtry, Steve Earle, Lucinda Williams, David Bromberg, Garland Jeffreys, Chuck Prophet, Paul Young, Vinicio Capossela, Suzanne Vega, Davide Van De Sfroos, James Maddock, The Orphan Brigade, Thom Chacon, Dave Alvin, Larry Campbell & Teresa Williams, Alejandro Escovedo, Dan Stuart, Willie Nile, Elliott Murphy, Violante Placido, Bobo Rondelli, The Gang, Massimo Priviero, Jono Manson, Bocephus King, Cordovas, Son Volt, Dave Alvin, Tom Russell, Lily Hiatt, Ryan Bingham e moltissimi altri.



Il 21 dicembre alle ore 17 andrà però in onda sul sito www.buscadero.com una maratona musicale con tantissimi ospiti. Qualcosa a metà tra un live streaming show e un documentario, con canzoni, aneddoti, testimonianze raccolte tra i collaboratori, artisti, discografici, impresari e varia umanità nel ricordare il lungo percorso del Buscadero. Qualche nome? Joe Ely, James McMurtry, Vinicio Capossela, Davide Van De Sfroos, Steve Forbert, Gene Gnocchi e tantissimi altri.

Per celebrare i 40 anni del Buscadero, inoltre, l’etichetta musicale italiana Appaloosa Records pubblica su vinile rosso in limited edition "Buscadero Americana VOL 1". Un omaggio alla musica del Buscadero con Thom Chacon, Mary Gauthier, James Maddock, Ron LaSalle, Michael McDermott, Tim Grimm, Anthony D’Amato, Brian Mitchell, Chris Buhalis, Jaime Michaels, Andrea Parodi che interpretano le canzoni di John Prine, Van Morrison, Bob Seger, Bruce Springsteen, Rodney Crowell, P.F. Sloan, Bob Dylan, Willie Nelson, Bruce Cockburn e Blackie Farrell. Bonus track l’inedita versione di "She Moves On" di Paul Simon cantata da Bocephus King.

Qui di seguito, invece, potete vedere un'esecuzione di "Rimmel" in lingua inglese di Jaime Michaels.