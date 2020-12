Facebook, Collab sbarca su App Store

Terminata la fase di sperimentazione iniziata alla fine dello scorso mese di maggio, Collab - la app di Facebook dedicata alle collaborazioni musicali in remoto - è stata finalmente resa disponibile sul mercato: al momento il programma è scaricabile gratuitamente solo dall’App Store, quindi per dispositivi con sistema operativo iOs.

Collab permette di realizzare brevi clip combinando tre tracce video separate e indipendenti: tre musicisti, per esempio, possono registrare ciascuno una parte dell’arrangiamento di una canzone per poi combinare il proprio lavoro mixando il tutto in un unico file. La particolarità tecnica dell’app consiste in un algoritmo che permette di sincronizzare i file singoli in presenza di un riferimento sonoro, evitando così ai creator l’incombenza dell’allineamento delle tracce.

Benché l’utilizzo di Collab indichi di default gli utenti nei crediti del prodotto finale, l’app al momento non è direttamente integrata alla piattaforma Facebook, ma la possibilità di esportare le clip ottenute utilizzandola la rende particolarmente attraente ai titolari di account su piattaforme basate sulle clip brevi, TikTok su tutte, ma anche Instagram, social network acquisita nel 2012 proprio da Facebook per mezzo di un investimento da oltre un miliardo e 700 milioni di dollari.