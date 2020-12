Primary Wave acquisisce una quota del catalogo di Leo Sayer

Primary Wave ha fatto sapere di aver acquisito una quota del catalogo di Leo Sayer, cantante e autore britannico noto per brani come “Thunder In My Heart”, “Long Tall Glasses”, “Orchard Road”, “Moonlighting” e “Dreamin”, che divenne una hit mondiale nell’interpretazione di Cliff Richard: l’accordo permetterà a Sayer di interagire con lo staff della società di edizioni fondata e diretta da Lawrence Mestel per l’elaborazione di strategie di marketing riguardanti il digitale, le licenze e le sincronizzazioni in produzioni cinematografiche e televisive.

“Sono davvero entusiasta di questa nuova partnership con Primary Wave, soprattutto per il fatto di aggiungermi a un elenco impressionante di grandi artisti, band e autori”, ha fatto sapere Sayer: “A 72 anni, le mie attività creative e le mie ambizioni rimangono quelle di sempre, quindi sono sicuro che insieme raggiungeremo un successo ancora più grande a livello globale, non solo con la musica che ho già scritto, ma anche con tutte le idee che mi devono ancora venire”.

“Siamo entusiasti di iniziare questa partnership con un artista leggendario e incredibilmente talentuoso: personalmente, sono un suo grande fan, tanto da aver suonato delle sue cover con il mio gruppo”, gli ha fatto eco il capo del marketing di Primary Wave Adam Lowenberg: “Non potremmo essere più entusiasti di far entrare Leo Sayer a far parte della famiglia Primary Wave in vista di una lunga collaborazione”.

Solo all’inizio di questo dicembre la società aveva annunciato di aver rilevato le quote di maggioranza sul catalogo dell’ex Fleetwood Mac Stevie Nicks, acquisendo per 100 milioni di dollari l’80% della proprietà del catalogo intestato all’artista originaria di Phoenix, Arizona.