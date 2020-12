Kiss, assistere ‘in presenza’ al concerto di Capodanno si può. Ma costa

Il concerto che i Kiss terranno il prossimo 31 dicembre presso il complesso turistico Atlantis di Dubai non sarà fruibile solo via streaming: il management della band di Gene Simmons e Paul Stanley ha presentato sul mercato due vip package che permetteranno a chi se lo potrà permettere di assistere di persona a quello che il gruppo di “Rock and Roll All Nite” ha annunciato come show che “batterà ogni record”.

In ogni caso, un record - nello specifico, quello del prezzo più alto di un titolo d’ingresso sul mercato primario - potrebbe averlo già battuto: per il Double Platinum VIP Package - Terrace Suite sarà necessario sborsare poco meno di 25mila dollari. Il biglietto include un soggiorno di cinque giorni a cavallo di Capodanno per tre persone in una delle suite dell’Atlantis, con terrazza vista palco (site nelle aree contrassegnate dal numero 5 nella pianta qui sotto), diverse opportunità di meet and greet, una chitarra autografata in omaggio e un’intervista che sarà inclusa nel film che verrà tratto dall’evento, “KISS 2020 Goodbye Movie”, con tanto di nome e cognome degli acquirenti del pacchetto nei titoli di coda.

Più sobrio (ed economico) è il Black Diamond VIP Package costs $13,000: offrendo sempre un soggiorno di cinque giorni con balcone con vista parzialmente laterale del palco, sempre per tre persone, il fratello minore del Double Platinum VIP Package offre comunque un accesso ai dietro le quinte dello show, oltre che a una serie di benefit come gadget - t-shirt, felpe, plettri, poster autografati, bacchette della batteria e ovviamente un mascherina, tutte rigorosamente brandizzate - e un messaggio di ringraziamento del gruppo dopo l’acquisto del biglietto.

La Landmarks Live in Concert - progetto del network americano PBS per il quale sono stati organizzati concerti in location particolari, come quelli dei Red Hot Chili Peppers presso le piramidi di Giza, in Egitto, di Andrea Bocelli a Palazzo Vecchio a Firenze e dei Foo Fighters all’Acropoli di Atene - ha presentato sul proprio sito anche un vip package in streaming: al prezzo di 1000 dollari sarà possibile godere di tutti i benefit previsti dal Double Platinum VIP Package alla voce gadget, oltre che a trenta giorni di repliche online dello show e a due biglietti per la proiezione nelle sale del film “KISS 2020 Goodbye Movie”, che - stando a quanto comunicato dal sito ufficiale del gruppo - dovrebbe essere distribuito a partire dalla prossima primavera.