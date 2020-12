FUGA, joint-venture in Giappone con Space Shower Networks

FUGA e Space Shower Networks Inc. hanno annunciato la creazione di una joint-venture che metterà in sinergia in Giappone le rispettive competenze: la soluzione di distribuzione digitale end to end per la prima e l'esperienza nel presidio della realtà locale per la seconda. La joint venture si chiamerà SPACE SHOWER FUGA e sarà operativa a partire dalla primavera del 2021.

L'obiettivo per FUGA è chiaramente quello di incrementare la propria presenza sul mercato nipponico che in un anno è cresciuto in termini di abbonamenti allo streaming musicale del 33%. A sua volta Space Shower potrà beneficiare della rete distributiva globale di FUGA, valorizzando all'estero il proprio catalogo, per lo più orientato alla scena indipendente locale.

Masashi Kondo, Presidente & CEO di Space Shower Networks Inc., fondata nel 1989 e anche proprietaria di Space Shower TV, canale musicale leader in Giappone, ha dichiarato: “Il mercato digitale giapponese si è sviluppato ad una velocità eccezionale in anni recenti, cambiando il modo in cui la musica viene fruita. La tecnologia avanzatissima di FUGA la rende il partner perfetto per contribuire alla crescita della nostra attività, creando il massimo valore per i nostri artisti”.



A sua volta Pieter van Rijn, CEO di FUGA, ha commentato: “Questa JV è la collaborazione ideale per incrementare la continua espansione globale di FUGA. La squadra di Space Shower Networks, con la sua enorme esperienza e professionalità, sarà un asset chiave per i clienti esistenti e futuri di FUGA all'interno dell'importante mercato musicale giapponese”.



FUGA è stata a sua volta acquisita da Downtown Music Holdings all'inizio di quest'anno.